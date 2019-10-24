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Пакистан та Індія підписали угоду про кордон

Новини » Політика    24.10.2019 - 13:01
Пакистан та Індія підписали угоду про кордон
Фото: підписання угоди між представниками Індії та Пакистану (twitter.com DrMFaisal)

Це рішення дозволить зняти напругу між країнами в спірному прикордонному регіоні Кашмір

Пакистан та Індія підписали історичний договір про відкриття Картарпурського коридору. Про це повідомляє DND.

Це рішення дозволить зняти напругу між країнами в спірному прикордонному регіоні Кашмір, де цього року ускладнився конфлікт. Тепер щодня 5 тисяч паломників-сикхів матимуть право йти через цей коридор.

"У четвер на лінії розмежування в Картарпур Індія і Пакистан підписали історичну угоду про кордон. Вона передбачає відкриття Картарпурського коридору, що, з одного боку, дозволить індійським сикхам здійснювати паломництва до місця народження їх духовного лідера Баба Гуру Нанака, а з другого - суттєво знімає напругу між країнами в спірному прикордонному регіоні Кашмір, де в цьому році майже дійшло до відкритої війни", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що Індія та Пакистан перед тим, як досягти цієї важливої угоди, пройшли через 3 раунди складних переговорів.

Декілька місяців тому Трамп обговорив ситуацію з Кашміром із прем'єрами Індії і Пакистану.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан раніше заявляв, що конфлікт між Індією та Пакистаном може перерости в ядерну війну.

Раніше на кордоні між індійською і пакистанської частинами Кашміру в суботу, 17 серпня, відбулася запекла перестрілка між військовими двох країн, у результаті якої загинув один солдат.

У Пакистані вирує епідемія лихоманки, постраждали 20 тис. осіб Кількість жертв зливів в Індії майже перевищила 130
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