В Пакистане допустили возможность ядерной войны с Индией

Фото: Имран Хан (flickr.com chathamhouse)

Потенциальный конфликт между Индией и Пакистаном может стать ядерным

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что конфликт между Индией и Пакистаном может перерасти в ядерную войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Имран Хан отметил, что Пакистан не начнет войну первым, но когда сражаются две ядерные державы, возможен переход к ядерной войне.

"Пакистан никогда не начнет войну. Я пацифист, я против войны. Но что я ясно сказал: когда две страны с ядерным оружием сражаются - если они ведут конвенционную войну - есть все возможности закончить ядерной войной", - заявил Хан.

На вопрос, разделяет ли он мнение главы МИД Пакистана о том, что ситуация может спровоцировать ядерную войну, премьер-министр сказал: "Абсолютно".

Имран Хан также добавил, что разочарован международной реакцией на решение индийского премьера Нарендры Моди отменить самоуправление в индийском Кашмире и обвинил Индию "в геноциде".

Напомним, 5 августа правительство Индии отменило специальный статус Джамму и Кашмир, который является единственным штатом страны, населенным преимущественно мусульманами.

Как сообщало РБК-Украина ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник провел телефонные беседы с премьер-министрами Индии Нарендрой Моди и Пакистана Имраном Ханом. В Белом доме заявили, что Трамп стремится смягчить напряженность в Южной Азии после недавнего решения Индии лишить автономии часть спорного региона Кашмир.