Трамп обсудил ситуацию с Кашмиром с премьерами Индии и Пакистана

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США стремится смягчить напряженность между странами после недавнего решения Индии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник провел телефонные беседы с премьер-министрами Индии Нарендрой Моди и Пакистана Имраном Ханом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.

В Белом доме заявили, что Трамп стремится смягчить напряженность в Южной Азии после недавнего решения Индии лишить автономии часть спорного региона Кашмир.

"Я говорил с моими двумя хорошими друзьями, премьер-министром Индии Моди и премьер-министром Пакистана Ханом, о торговле, стратегическом партнерстве и о самом важном - чтобы Индия и Пакистан работали над снижением напряженности в Кашмире. Сложная ситуация, но хорошие беседы!" - написал Трамп.

В то же время в Индии сообщили, что в ходе беседы премьер-министр Моди пожаловался Трампу на "жесткую риторику" Пакистана в отношении Индии.

А по словам пакистанской стороны, глава правительств Пакистана сказал Трампу, что решение Моди лишить Кашмир автономии нацелено на изменение демографической ситуации в единственном штате Индии, где большинство населения составляют мусульмане.

Напомним, 5 августа правительство Индии отменило специальный статус Джамму и Кашмир, который является единственным штатом страны, населенным преимущественно мусульманами.