В Кашмире произошла перестрелка между индийскими и пакистанскими солдатами

Фото: индо-пакистанскую границу (twitter.com/heraldpakistan)

По неподтвержденным данным, один военный погиб

На границе между индийской и пакистанской частями Кашмира в субботу, 17 августа, произошла ожесточенная перестрелка между солдатами двух стран, в результате которой, по неподтвержденным данным, погиб один солдат. Об этом сообщил представитель правительства в Нью-Дели, передает РБК-Украина на со ссылкой на DW.

В Индии заявили о "тяжелых" столкновениях, Пакистан пока никак не прокомментировал инцидент.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал обсуждение Советом безопасности ООН конфликта, в котором также принял участие президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости снятия напряжения в отношениях двух стран.

Напомним, 5 августа правительство Индии отменило специальный статус Джамму и Кашмир, который является единственным штатом страны, населенным преимущественно мусульманами.

Чтобы предотвратить протесты, власти отправили в этот район дополнительно десять тысяч солдат, но несмотря на это в пятницу, 16 августа, в индийской части Кашмира произошли серьезные столкновения между демонстрантами и полицией.

Индия также привела в состояние повышенной боевой готовности армию и Военно-воздушные силы из-за ситуации в Кашмире.