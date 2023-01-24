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Там не пахне перемир'ям. Окупант розповідає жінці про проблеми на війні (перехоплення)

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Донецька область, Вівторок 24 січня 2023 20:11
Там не пахне перемир'ям. Окупант розповідає жінці про проблеми на війні (перехоплення) Фото: Окупант розповідає жінці про проблеми на війні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий РФ розповів про своє "святкування" Нового року та обговорив з дружиною події у Макіївці (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Російський окупант хизується тим, що вони розмалювали свиню у кольори прапора України та змусили її бігати під гімн РФ. Але жінка майже одразу почала обговорювати події, які трапились у Макіївці (Донецька область).

"У самій Макіївці були, ще і в ПТУ сиділи. Звичайно там їх підставили", - заявила жінка.

Жінка додала, що там не пахне перемир'ям (на фронті - ред), а з РФ постійно відправляють додаткових військових. Чоловік погодився з нею та заявив, що привезли страшні ракети, від яких залишаються триметрові вирви. Окупант поскаржився, що до них прибули "волонтери", проте допомоги вони майже не привезли.

"Ось привезли 20 балаклав, шкарпетки і все", - пояснив військовий РФ.

Нагадаємо, що окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.

Російський військовий розповідає знайомому, що ротація його чекає не раніше квітня, а ситуація зараз не з найкращих, адже в них зовсім немає техніки й воювати доводиться лише за допомогою мінометів та автоматів.

Зазначимо, швидше за все, йдеться про удар по мобілізованих росіянах, яких розмістили у приміщенні ПТУ №19. Російська сторона підтвердила загибель кількох десятків військовослужбовців.

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