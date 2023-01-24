Там не пахне перемир'ям. Окупант розповідає жінці про проблеми на війні (перехоплення)

Військовий РФ розповів про своє "святкування" Нового року та обговорив з дружиною події у Макіївці (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Російський окупант хизується тим, що вони розмалювали свиню у кольори прапора України та змусили її бігати під гімн РФ. Але жінка майже одразу почала обговорювати події, які трапились у Макіївці (Донецька область).

"У самій Макіївці були, ще і в ПТУ сиділи. Звичайно там їх підставили", - заявила жінка.

Жінка додала, що там не пахне перемир'ям (на фронті - ред), а з РФ постійно відправляють додаткових військових. Чоловік погодився з нею та заявив, що привезли страшні ракети, від яких залишаються триметрові вирви. Окупант поскаржився, що до них прибули "волонтери", проте допомоги вони майже не привезли.

"Ось привезли 20 балаклав, шкарпетки і все", - пояснив військовий РФ.