Там не пахнет перемирием. Оккупант рассказывает женщине о проблемах на войне (перехват)

Военный РФ рассказал о своем "праздновании" Нового года и обсудил с супругой события в Макеевке (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Российский оккупант хвастается тем, что они разрисовали свинью в цвета флага Украины и заставили ее бегать под гимн РФ. Но женщина почти сразу начала обсуждать события, произошедшие в Макеевке (Донецкая область).

"В самой Макеевке были, еще и в ПТУ сидели. Конечно, там их подставили", - заявила женщина.

Женщина добавила, что там не пахнет перемирием (на фронте – ред), а из РФ постоянно отправляют дополнительных военных. Муж согласился с ней и заявил, что привезли страшные ракеты, от которых остаются трехметровые воронки. Оккупант посетовал, что к ним прибыли "волонтеры", однако помощи они почти не привезли.

"Вот привезли 20 балаклав, носки и все", - объяснил военный РФ.