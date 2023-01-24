Там не пахнет перемирием. Оккупант рассказывает женщине о проблемах на войне (перехват)
Военный РФ рассказал о своем "праздновании" Нового года и обсудил с супругой события в Макеевке (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Российский оккупант хвастается тем, что они разрисовали свинью в цвета флага Украины и заставили ее бегать под гимн РФ. Но женщина почти сразу начала обсуждать события, произошедшие в Макеевке (Донецкая область).
"В самой Макеевке были, еще и в ПТУ сидели. Конечно, там их подставили", - заявила женщина.
Женщина добавила, что там не пахнет перемирием (на фронте – ред), а из РФ постоянно отправляют дополнительных военных. Муж согласился с ней и заявил, что привезли страшные ракеты, от которых остаются трехметровые воронки. Оккупант посетовал, что к ним прибыли "волонтеры", однако помощи они почти не привезли.
"Вот привезли 20 балаклав, носки и все", - объяснил военный РФ.
Напомним, что оккупант пожаловался знакомому , что в новогодних взрывах в Макеевке должно руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.
Российский военный рассказывает знакомому, что ротация его ждет не раньше апреля, а ситуация сейчас не из лучших, ведь у них совсем нет техники и воевать приходится только с помощью минометов и автоматов.
Отметим, скорее всего, речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, размещенным в помещении ПТУ №19. Российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.
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