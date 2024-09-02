Падіння уламків, займання і потерпілий: названі наслідки удару по Києву

За даними КМВА, внаслідок сьогоднішнього ракетного удару ворога у столиці зафіксовано падіння уламків у:

Голосіївському,

Святошинському,

Дніпровському,

Шевченківському районах.

"Попередньо, є займання. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються. Підрозділи оперативних служб слідують на місця", - розповів керівник адміністрації.

Між тим мер Києва повідомляв, що у Шевченківському районі, де було зафіксоване падіння уламків, медики оглядали одного потерпілого.

Оновлено: руйнування котельні, палаючі автівки та МАФ

Пізніше мер розповів, що у Голосіївському районі частково зруйнована котельня, і наразі працюють аварійно-рятувальні служби.

Крім того, він повідомив про займання у Святошинському районі чотирьох автівок через падіння уламків ракети, а в Голосіївському районі - палає нежитлове приміщення.

"У Святошинському - попередньо, падіння уламків на складське приміщення. Горить і в Шевченківському районі. Усі служби працюють на місцях", - передав мер столиці.

Також Кличко розповів, що біля станції метро сталося загоряння МАФу. За його словами, частково пошкоджені скляні елементи входу на ст.м "Святошин", яка наразі працює для пасажирів і як укриття.

Нічний обстріл та вибух у Києві

Раніше повідомлялося, що близько опівночі у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух. Перед тим у бік міста рухалися "Шахеди".

Крім того, близько години ночі у Харкові пролунали вибухи, і стало відомо про два "прильоти" через удар дронів-камікадзе у Київському та Слобідському районах міста. Місцева влада також повідомила, що даних щодо постраждалих немає.

Додамо, що вночі 2 вересня у Києві та багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки. Згодом тривога охопила усю територію країни.

Було зафіксовано ракетні пуски, і в Києві пролунала серія вибухів, у столиці велася робота ППО.