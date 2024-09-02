RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Падение обломков, возгорание и потерпевший: названы последствия удара по Киеву

Фото: названные последствия ракетного удара по Киеву (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате ночного ракетного удара зафиксировано падение обломков в четырех районах. Появилась информация о потерпевшем и о возгорании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

По данным КМВА, в результате сегодняшнего ракетного удара врага в столице зафиксировано падение обломков в:

  • Голосеевском,
  • Святошинском,
  • Днепровском,
  • Шевченковском районах.

"Предварительно есть возгорания. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются. Подразделения оперативных служб следуют на места", - рассказал руководитель администрации.

Между тем, мэр Киева сообщал, что в Шевченковском районе, где было зафиксировано падение обломков, медики осматривали одного пострадавшего.

Обновлено: разрушение котельной, горящие автомобили и МАФ

Позже мэр рассказал, что в Голосеевском районе частично разрушена котельная, и сейчас работают аварийно-спасательные службы.

Кроме того, он сообщил о возгорании в Святошинском районе четырех автомобилей из-за падения обломков ракеты, а в Голосеевском районе - горит нежилое помещение.

"В Святошинском – предварительно, падение обломков на складское помещение. Горит и в Шевченковском районе. Все службы работают на местах", – передал мэр столицы.

Также Кличко рассказал, что возле станции метро произошло возгорание МАФа. По его словам, частично повреждены стеклянные элементы входа на ст.м "Святошин", которая работает для пассажиров и как укрытие.

Ночной обстрел и взрывы в Киеве

Ранее сообщалось, что около полуночи в Кривом Роге Днепропетровской области был слышен взрыв. Перед тем в сторону города двигались "Шахеды".

Кроме того, около часа ночи в Харькове прозвучали взрывы, и стало известно о двух "прилетах" из-за удара дронов-камикадзе в Киевском и Слободском районах города. Местные власти также сообщили, что данных о пострадавших нет.

Добавим, ночью 2 сентября в Киеве и многих областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки. Затем тревога охватила всю территорию страны.

Были зафиксированы ракетные пуски, и в Киеве раздалась серия взрывов, в столице велась работа ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРакетная атака