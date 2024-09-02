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У Кривому Розі було чути вибух, у бік міста рухалися "Шахеди"

Кривий Ріг, Понеділок 02 вересня 2024 00:12
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У Кривому Розі було чути вибух, у бік міста рухалися "Шахеди" Фото: у районі Кривого Рогу пролунав вибух на тлі "Шахедної" атаки (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Кривий Ріг у ніч проти 2 вересня пролунав вибух на тлі повітряної тривоги, оголошеної в Дніпропетровській області. Перед тим фіксувався рух ворожих ударних безпілотників у бік населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Вибух було чути у Кривому Розі близько опівночі.

Між тим місцева влада наразі не повідомляла щодо якихось "прильотів" внаслідок ворожої повітряної атаки.

Додамо, в мережі пишуть, що було чути звуки кількох вибухів у різних районах міста. Також в інтернеті припускають, що це може бути пов'язане із роботою сил та засобів протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про рух кількох груп "Шахедів" у напрямку Кривого Рогу.

У Кривому Розі було чути вибух, у бік міста рухалися &quot;Шахеди&quot;

Нічна дронова атака

Нагадаємо, ввечері 1 вересня в Силах оборони України повідомили про запуск російськими окупантами дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки. Так, у кількох областях України була оголошена тривога.

Пізніше, ближче до опівночі, в Повітряних силах розповіли, що декілька груп ударних безпілотників противника рухаються через Херсонську область в напрямку Миколаївської області.

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Кривий Ріг Вибух Атака дронів
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