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У Харкові було чути вибухи через ворожі ударні безпілотники, є "прильоти"

Харків, Понеділок 02 вересня 2024 01:12
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У Харкові було чути вибухи через ворожі ударні безпілотники, є "прильоти" Фото: над Харковому були помічені "Шахеди", у місті було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У місті Харків цієї ночі, 2 вересня, було чути кілька вибухів. Над містом фіксувалися дрони-камікадзе російських загарбників.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та "Суспільне Харків".

У місті було чути серію вибухів. Вони почалися близько 00.55, і протягом десяти хвилин було ще кілька.

Як поінформували в ОВА, у цей час над Харковом фіксувалися "Шахеди". Жителів обласного центру закликали перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також розповів про ударні безпілотники ворога, що були помічені над Харковом.

"Будьте обережні. Над містом "Шахеди", - написав мер у своєму Telegram.

Додамо, керівник Харківського гарнізону ЗСУ бригадний генерал юстиції Сергій "Марсель" Мельник у Telegram-каналі повідомив, що загроза ворожих безпілотників для Харківської області триває.

"Мешканці міста Харків не покидайте укриття!" - закликав він.

Оновлено: є "прильоти" через дронову атаку

О 01.26 керівник ОВА розповів, що у Харкові були зафіксовані кілька влучань через повітряну атаку. Так, є пошкодження приватного будинку та іншої цивільної інфраструктури.

В адміністрації додали, що даних про постраждалих немає.

Пізніше мер Харкова розповів, що у місті є влучання двох "Шахедів" у Київському та Слобідському районах.

Зазначається, що у першому був "приліт" по приватному житловому будинку, а в другому районі - поблизу освітнього закладу.

"Попередньо обійшлося без постраждалих", - додав міський голова.

Атака "Шахедів"

Раніше у Повітряних силах ввечері 1 вересня повідомили, що був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Через це у кількох областях України була оголошена тривога.

Близько опівночі у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух. Перед тим у бік міста рухалися "Шахеди".

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Харків Вибухи Атака дронів
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