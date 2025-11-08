UA

Падіння уламків дрону у дворі будинку, горять авто: наслідки ворожої атаки по Києву

Ілюстративне фото: робота київських рятувальників (Facebook dsnskyiv)
Автор: Марина Балабан

Армія РФ атакувала Київ дронами у ніч на 8 листопада. У Печерському районі - падіння уламків безпілотника у дворі житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"У Печерському районі, попередньо, падіння уламків у дворі житлового будинку. Всі служби прямують. Перебувайте в укриттях!" - написав Віталій Кличко.

Тимур Ткаченко поінформував, що в Печерському районі зафіксовано займання внаслідок атаки армії РФ.

Згодом він уточнив: на двох локаціях в Печерському районі загорілись авто.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив він. 

Перед цим начальник КМВА повідомляв про роботу засобів протиповітряної оборони в столиці. 

О 03:50 в Києві оголосили третю за цю ніч повітряну тривогу. 

Попередні повітряні тривоги оголошувались близько 23:30 та 00:50 і тривали приблизно годину.

Атака на Дніпро

Дніпро та деякі райони області в ніч на 8 листопада також зазнали ворожої атаки.

У Дніпрі внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку, постраждали кілька квартир, виникла пожежа. За попередніми даними, 7 осіб дістали травми, серед них двоє дітей - 2 і 13 років.

Крім того, у Самарівському районі Дніпропетровської області загорівся приватний будинок, а в Павлограді було чути гучні вибухи, внаслідок чого пошкоджено місцевий магазин. У Синельниківському районі також зафіксовано руйнування інфраструктури.

Удари по Харкову

У передмісті Харкова цієї ночі пролунала серія вибухів. Про них писали у соцмережах місцеві мешканці.

Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що вибухи, які було чутно у місті, фактично сталися за межами Харкова.

