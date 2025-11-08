Падіння уламків дрону у дворі будинку, горять авто: наслідки ворожої атаки по Києву

Атака на Дніпро

Дніпро та деякі райони області в ніч на 8 листопада також зазнали ворожої атаки.

У Дніпрі внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку, постраждали кілька квартир, виникла пожежа. За попередніми даними, 7 осіб дістали травми, серед них двоє дітей - 2 і 13 років.

Крім того, у Самарівському районі Дніпропетровської області загорівся приватний будинок, а в Павлограді було чути гучні вибухи, внаслідок чого пошкоджено місцевий магазин. У Синельниківському районі також зафіксовано руйнування інфраструктури.

Удари по Харкову

У передмісті Харкова цієї ночі пролунала серія вибухів. Про них писали у соцмережах місцеві мешканці.

Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що вибухи, які було чутно у місті, фактично сталися за межами Харкова.