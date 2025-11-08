Падение обломков дрона во дворе дома, горят авто: последствия вражеской атаки по Киеву

Атака на Днепр

Днепр и некоторые районы области в ночь на 8 ноября также подверглись вражеской атаке.

В Днепре в результате попадания вражеского беспилотника повреждена многоэтажка, пострадали несколько квартир, возник пожар. По предварительным данным, 7 человек получили травмы, среди них двое детей - 2 и 13 лет.

Кроме того, в Самаровском районе Днепропетровской области загорелся частный дом, а в Павлограде были слышны громкие взрывы, в результате чего поврежден местный магазин. В Синельниковском районе также зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Удары по Харькову

В пригороде Харькова этой ночью прозвучала серия взрывов. О них писали в соцсетях местные жители.

Позже городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что взрывы, которые были слышны в городе, фактически произошли за пределами Харькова.