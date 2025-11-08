У передмісті Харкова пролунала серія вибухів: атакували дрони та ракети
У ніч проти 8 листопада у Харкові та передмісті пролунала серія гучних вибухів, пов’язаних із ворожими ударами дронів та, ймовірно, балістичних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Про те, що в районі Харкова зафіксовано ворожі дрони, Повітряні сили ЗСУ заявили 8 листопада о 01:22.
Крім того, була інформація про загрозу балістики на Харківщині.
Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив о 01:36:
"У Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог наніс ракетні удари. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Більш детальна інформація зʼясовується", - написав чиновник.
Мер Харкова Ігор Терехов додав о 01:40, що вибухи, які було чутно у місті, фактично сталися за межами Харкова.
На даний момент інформація щодо постраждалих, руйнувань та точного числа атак уточнюється. Місцеві мешканці повідомляють про тривогу та звуки сирен, а силові структури працюють над оцінкою наслідків та забезпеченням безпеки населення.
Влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки та слідкувати за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, що ввечері 7 листопада, росіяни атакували авіабомбами селище Коротич Пісочинської громади Харківського району. Внаслідок влучання пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.