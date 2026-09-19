Падіння споживання створило профіцит газу: аналітики радять відновити експорт
В Україні через різке скорочення споживання промисловістю сформувався надлишок газу в комерційному сегменті ринку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву експерта газового напряму аналітичної компанії ExPro Михайла Свищо.
За його словами, в середньому за літо споживання газу було на 20% нижчим, ніж торік, а у серпні падіння сягнуло 23% - це найбільше зниження за рік.
"У нас, як ми вже говорили, де ми розбирали про плани, тодішні ще плани відкрити експорт газу, що в нас за рахунок ударів по промислових споживачах великих, за рахунок ударів по портовій інфраструктурі виник профіцит ресурсу в комерційному сегменті, тобто в нас виник певний надлишок газу за рахунок того, що споживання великими споживачами знизилося", - пояснив Свищо.
Саме такий надлишок і був одним із предметів дискусії про контрольоване відкриття експорту. Водночас експорт так і не запустили, тому профіцит ресурсу залишився всередині українського ринку.
"Експорт так і не відкрили, тому споживання в нас залишається зниженим, і відповідно в нас є цей певний профіцит ресурсу", - зазначив аналітик.
Питання відкриття експорту газу з України
Нагадаємо, Кабмін запровадив нульові квоти на експорт природного газу українського походження на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
Водночас нещодавно з'явився проєкт урядової постанови, який передбачає контрольований механізм відкриття експорту: щомісячний ліміт не повинен перевищувати 15% фактичного видобутку попереднього місяця.
Газ пропонується продавати лише через спеціалізовані біржові торги, а експортувати його зможуть погоджені компанії після отримання ліцензії.
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Україні варто переглянути заборону на експорт газу і перейти до моделі, за якої надлишок ресурсу можна продавати за кордон, а за дефіциту - імпортувати.