Падіння споживання створило профіцит газу: аналітики радять відновити експорт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву експерта газового напряму аналітичної компанії ExPro Михайла Свищо.

За його словами, в середньому за літо споживання газу було на 20% нижчим, ніж торік, а у серпні падіння сягнуло 23% - це найбільше зниження за рік.

"У нас, як ми вже говорили, де ми розбирали про плани, тодішні ще плани відкрити експорт газу, що в нас за рахунок ударів по промислових споживачах великих, за рахунок ударів по портовій інфраструктурі виник профіцит ресурсу в комерційному сегменті, тобто в нас виник певний надлишок газу за рахунок того, що споживання великими споживачами знизилося", - пояснив Свищо.

Саме такий надлишок і був одним із предметів дискусії про контрольоване відкриття експорту. Водночас експорт так і не запустили, тому профіцит ресурсу залишився всередині українського ринку.

"Експорт так і не відкрили, тому споживання в нас залишається зниженим, і відповідно в нас є цей певний профіцит ресурсу", - зазначив аналітик.