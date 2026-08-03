Обмежений експорт газу підтримає видобуток і допоможе підготовці до зими, - експерт

Контрольований експорт частини українського газу може дати приватним видобувникам додатковий ринок збуту та кошти на нові свердловини. Водночас держава має дозволяти продаж за кордон лише в обсягах, які не створюють ризиків для підготовки до зими.

Як пише РБК-Україна , про це заявив директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, у підземних сховищах уже накопичено понад 13 млрд кубометрів газу. Це більше, ніж раніше, однак основною причиною стало не зростання видобутку, а скорочення споживання.

Водночас урядовий орієнтир у 14,6 млрд кубометрів, на думку експерта, цілком реально виконати.

На тлі падіння внутрішнього попиту приватним компаніям стає складніше продати весь видобутий ресурс. Контрольований експорт може частково розв’язати цю проблему та дати галузі гроші на розвиток.

"Якщо б вони продавали більше газу, експортували, контрольований експорт був, вони могли б заробляти більше коштів і більше інвестувати в нарощування видобутку, збільшення запасів природного газу", - зазначив Омельченко.

Водночас експерт наголосив, що про вільний або необмежений експорт під час війни не йдеться. Держава має визначати безпечні обсяги та стежити, щоб продаж газу за кордон не заважав наповненню сховищ і проходженню опалювального сезону.

"Цей експорт має контролюватися. І держава повинна його дозволяти в тих обсягах, які, в принципі, не зашкодять заповненню підземних сховищ газу і гарантують стабільне проходження осінньо-зимового періоду", - підкреслив він.

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Омельченко вважає запропонований урядом механізм загалом прийнятним, але лише за умови врахування енергетичної безпеки. Поступове відкриття ринку може покращити інвестиційний клімат, зменшити навантаження на "Нафтогаз" і державний бюджет та водночас підтримати приватний видобуток.

"Тут має уряд усіх збалансувати плюси і мінуси, прийняти таке рішення, щоб, в принципі, з одного боку стимулювати газовидобуток приватний, а з іншого боку не зашкодити енергетичній безпеці", - вважає експерт.