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Падение потребления создало профицит газа: аналитики советуют возобновить экспорт

12:15 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Новиков
Падение потребления создало профицит газа: аналитики советуют возобновить экспорт Падение потребления создало профицит газа (фото: Getty Images)
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В Украине из-за резкого сокращения потребления промышленностью сформировался избыток газа в коммерческом сегменте рынка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта газового направления аналитической компании ExPro Михаила Свищо.

По его словам, в среднем за лето потребление газа было на 20% ниже, чем в прошлом, а в августе падение достигло 23% - это наибольшее снижение за год.

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"У нас, как мы уже говорили, где мы разбирали о планах, тогдашние еще планы открыть экспорт газа, что у нас за счет ударов по промышленным потребителям крупным, за счет ударов по портовой инфраструктуре возник профицит ресурса в коммерческом сегменте, то есть у нас возник определенный избыток газа за счет того, что потребление крупными потребителями снизилось", - объяснил Свищо.

Именно такой излишек и являлся одним из предметов дискуссии о контролируемом открытии экспорта. В то же время, экспорт так и не запустили, поэтому профицит ресурса остался внутри украинского рынка.

"Экспорт так и не открыли, поэтому потребление у нас остается сниженным, и, соответственно, у нас есть этот определенный профицит ресурса", - отметил аналитик.

Вопрос открытия экспорта газа из Украины

Напомним, Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В то же время, недавно появился проект правительственного постановления, предусматривающий контролируемый механизм открытия экспорта: ежемесячный лимит не должен превышать 15% фактической добычи предыдущего месяца.

Газ предлагается продавать только через специализированные биржевые торги, а экспортировать его смогут согласованные компании после получения лицензии.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украине следует пересмотреть запрет на экспорт газа и перейти к модели, при которой избыток ресурса можно продавать за границу, а при дефиците - импортировать.

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