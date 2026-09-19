Падение потребления создало профицит газа: аналитики советуют возобновить экспорт

По его словам, в среднем за лето потребление газа было на 20% ниже, чем в прошлом, а в августе падение достигло 23% - это наибольшее снижение за год.

"У нас, как мы уже говорили, где мы разбирали о планах, тогдашние еще планы открыть экспорт газа, что у нас за счет ударов по промышленным потребителям крупным, за счет ударов по портовой инфраструктуре возник профицит ресурса в коммерческом сегменте, то есть у нас возник определенный избыток газа за счет того, что потребление крупными потребителями снизилось", - объяснил Свищо.

Именно такой излишек и являлся одним из предметов дискуссии о контролируемом открытии экспорта. В то же время, экспорт так и не запустили, поэтому профицит ресурса остался внутри украинского рынка.

"Экспорт так и не открыли, поэтому потребление у нас остается сниженным, и, соответственно, у нас есть этот определенный профицит ресурса", - отметил аналитик.