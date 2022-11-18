Падіння ракети у Польщі. Моравецький не виключив прибуття слідчих в Україну

За словами Моравецького, уряд прагне швидше з'ясувати цей інцидент, але дуже ретельно досліджуючи кожну деталь, з'ясовуючи потенційні неточності.

"Як тільки буде потрібно, польські слідчі виїдуть в Україну. Ми хочемо якомога тісніше співпрацювати також і з українською стороною, тому що давайте не забувати - вони там сьогодні воюють за мир, за безпеку, за мир в Європі, а отже, і в Польщі. Там вони гинуть на своїх барикадах, у своїх окопах, також за наш мир і нашу безпеку", - підкреслив прем’єр-міністр.

Очільник польського уряду також зазначив, що Польща отримує підтримку від американських союзників.

"Сьогодні я зустрічався з американською делегацією, яка також представила мені певну послідовність подій, які найімовірніше мали місце в той час", - повідомив Моравецький, зазначивши, що слідчим, експертам і спеціалістам слід залишити свободу дій.