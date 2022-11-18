Падение ракеты в Польше. Моравецкий не исключил прибытия следователей в Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в случае необходимости польские следователи, которые расследуют падение ракеты в Пшеводуве Люблинского воеводства, выедут в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское радио RMF24.
По словам Моравецкого, правительство стремится выяснить этот инцидент, но очень тщательно исследуя каждую деталь, выясняя потенциальные неточности.
"Как только будет необходимо, польские следователи выедут в Украину. Мы хотим как можно теснее сотрудничать также и с украинской стороной, потому что давайте не забывать – они там сегодня воюют за мир, за безопасность, за мир в Европе, а значит, и в Польше. Там они гибнут на своих баррикадах, в своих окопах, также за наш мир и нашу безопасность", - подчеркнул премьер-министр.
Глава польского правительства также отметил, что Польша получает поддержку от американских союзников.
"Сегодня я встречался с американской делегацией, которая также представила мне определенную последовательность событий, которые, скорее всего, имели место в то время", - сообщил Моравецкий, отметив, что следователям, экспертам и специалистам следует оставить свободу действий.
Напомним, падение ракеты в Пшеводуве произошло 15 ноября. По предварительной информации, ракета упала у зерносушилки. Погибли два человека. Это произошло в тот день, когда россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине - выпустили около 100 ракет. Сначала подозревали, что на Пшеводув упала российская ракета, но, согласно предварительным польским и американским выводам, вероятнее всего это была ракета украинской системы ПВО.
Украинцы потребовали доступа к расследованию взрыва в Пшеводуве. Польская сторона согласилась допустить их к месту трагедии, и украинские эксперты провели там около трех часов.
При этом президент Польши Анджей Дуда считает падение ракеты несчастным случаем.
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