Падение ракеты в Польше. Моравецкий не исключил прибытия следователей в Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в случае необходимости польские следователи, которые расследуют падение ракеты в Пшеводуве Люблинского воеводства, выедут в Украину.

По словам Моравецкого, правительство стремится выяснить этот инцидент, но очень тщательно исследуя каждую деталь, выясняя потенциальные неточности.

"Как только будет необходимо, польские следователи выедут в Украину. Мы хотим как можно теснее сотрудничать также и с украинской стороной, потому что давайте не забывать – они там сегодня воюют за мир, за безопасность, за мир в Европе, а значит, и в Польше. Там они гибнут на своих баррикадах, в своих окопах, также за наш мир и нашу безопасность", - подчеркнул премьер-министр.

Глава польского правительства также отметил, что Польша получает поддержку от американских союзников.

"Сегодня я встречался с американской делегацией, которая также представила мне определенную последовательность событий, которые, скорее всего, имели место в то время", - сообщил Моравецкий, отметив, что следователям, экспертам и специалистам следует оставить свободу действий.