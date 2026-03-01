"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін виявився ненадійним союзником, який не зміг допомогти своїм найближчим партнерам.

Втрата союзників та падіння впливу РФ

Сибіга зауважив, що за трохи більше ніж рік російський диктатор втратив трьох ключових поплічників - Асада, Мадуро та Хаменеї. При цьому Москва не надала дієвої допомоги жодному з них у критичний момент. На думку міністра, ця динаміка доводить три важливі факти.

По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих режимів, які повністю від неї залежать. По-друге, поки РФ загрузла у "безглуздій війні" проти України, яку вона ніколи не виграє, її глобальний вплив драматично скорочується.

Неминучість падіння путінського режиму

Міністр наголосив, що процес повалення диктаторів є "ефектом доміно", який зрештою призведе до краху самого Путіна.

"Падіння Путіна одного дня є неминучим. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча", - заявив Сибіга.