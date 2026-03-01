"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про стрімке падіння впливу Росії у світі після краху режимів колишнього президента Сирії Башар аль-Асада, експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро та верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в X (Twitter).
Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін виявився ненадійним союзником, який не зміг допомогти своїм найближчим партнерам.
Сибіга зауважив, що за трохи більше ніж рік російський диктатор втратив трьох ключових поплічників - Асада, Мадуро та Хаменеї. При цьому Москва не надала дієвої допомоги жодному з них у критичний момент. На думку міністра, ця динаміка доводить три важливі факти.
По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих режимів, які повністю від неї залежать. По-друге, поки РФ загрузла у "безглуздій війні" проти України, яку вона ніколи не виграє, її глобальний вплив драматично скорочується.
Міністр наголосив, що процес повалення диктаторів є "ефектом доміно", який зрештою призведе до краху самого Путіна.
"Падіння Путіна одного дня є неминучим. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча", - заявив Сибіга.
28 лютого збройні сили США та Ізраїлю здійснили превентивну військову операцію проти Ірану. За словами президента США Дональда Трампа, метою кампанії є повна ліквідація загроз з боку чинного іранського режиму. На всій території Ізраїлю наразі діє надзвичайний стан.
У відповідь на атаку Тегеран випустив ракети по ізраїльській території, а також завдав ударів по американських військових базах у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті та Саудівській Аравії.
Згідно з останніми даними, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув. Також повідомляється про загибель чотирьох членів його родини та низки високопосадовців внаслідок авіаударів.