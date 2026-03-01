"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о стремительном падении влияния России в мире после краха режимов бывшего президента Сирии Башар аль-Асада, экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X (Twitter).
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин оказался ненадежным союзником, который не смог помочь своим ближайшим партнерам.
Сибига отметил, что за чуть более чем год российский диктатор потерял трех ключевых приспешников - Асада, Мадуро и Хаменеи. При этом Москва не оказала действенной помощи ни одному из них в критический момент. По мнению министра, эта динамика доказывает три важных факта.
Во-первых, Россия не является надежным союзником даже для тех режимов, которые полностью от нее зависят. Во-вторых, пока РФ погрязла в "бессмысленной войне" против Украины, которую она никогда не выиграет, ее глобальное влияние драматически сокращается.
Министр подчеркнул, что процесс свержения диктаторов является "эффектом домино", который в конце концов приведет к краху самого Путина.
"Падение Путина однажды является неизбежным. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна", - заявил Сибига.
28 февраля вооруженные силы США и Израиля осуществили превентивную военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, целью кампании является полная ликвидация угроз со стороны действующего иранского режима. На всей территории Израиля сейчас действует чрезвычайное положение.
В ответ на атаку Тегеран выпустил ракеты по израильской территории, а также нанес удары по американским военным базам в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии.
Согласно последним данным, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Также сообщается о гибели четырех членов его семьи и ряда высокопоставленных чиновников в результате авиаударов.