"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин оказался ненадежным союзником, который не смог помочь своим ближайшим партнерам.

Потеря союзников и падение влияния РФ

Сибига отметил, что за чуть более чем год российский диктатор потерял трех ключевых приспешников - Асада, Мадуро и Хаменеи. При этом Москва не оказала действенной помощи ни одному из них в критический момент. По мнению министра, эта динамика доказывает три важных факта.

Во-первых, Россия не является надежным союзником даже для тех режимов, которые полностью от нее зависят. Во-вторых, пока РФ погрязла в "бессмысленной войне" против Украины, которую она никогда не выиграет, ее глобальное влияние драматически сокращается.

Неизбежность падения путинского режима

Министр подчеркнул, что процесс свержения диктаторов является "эффектом домино", который в конце концов приведет к краху самого Путина.

"Падение Путина однажды является неизбежным. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна", - заявил Сибига.