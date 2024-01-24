ЗМІ з'ясували імена членів екіпажу Іл-76, який впав під Бєлгородом

Російський літак Іл-76 розбився вранці середи, 24 січня, неподалік російського Бєлгорода. На борту літака було мінімум шість членів екіпажу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пишуть "Схеми".

ЗМІ вдалося отримати ймовірні список членів екіпажу, який мав знаходитись на борту Іл-76. Також вдалось з'ясувати їх імена та посади А у соцмережах родичі підтверджують загибель росіян.

Наразі відомом про смерть трьох з шести росіян, які могли бути на борту літака - це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Фото: екіпаж Іл-76 (t.me/cxemu)

Загибель Беззубкіна підтвердила його дружина Маріка. Їй про загибель чоловіка нібито повідомили у російському Міністерстві оборони. За словами жінки, востаннє вона спілкувалась з чоловіком близько 7:30 ранку за московським часом. Тоді він мав вилітати з Москви.

А ось дружина Андрія Пілуєва заявила, що знає про загибель чоловіка, однак офіційно детальної інформації їй ще не надали. Завдяки даним з відкритих джерел відомо, що Пілуєв був нагороджений медаллю "За повернення Криму" та за участь у бойових діях у Сирії.

Що стосується штурмана Олексія Високіна, то його загибель підтвердила його двоюрідна сестра. Вона сказала, що їй про це стало відомо від його батьків.

Окрім цього співчутливі коментарі з'явились під фото у соцмережах ще одного члена екіпажу Іл-76 - бортового радиста Ігоря Саблінського. Там співчувають щодо його загибелі.

Фото: екіпаж Іл-76 (t.me/cxemu)

Політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов. Однак наразі його загибель не вдалося незалежно підтвердити.

Згідно з російськими базами даних, місцем служби п’ятьох членів екіпажу вказано 117-й військово-транспортний авіаційний полк. Ця ж інформація була надана українською розвідкою у березні 2022 року. Тоді вище загадані особи були вказані як ті, "які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України".

Що передувало

Раніше сьогодні стало відомо, що в Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.

Пізніше з'явилася заява Генерального штабу на тлі інформації про падіння Іл-76 під Бєлгородом. У повідомленні йшлося про те, що ЗСУ і надалі будуть вживати заходів контролю за повітряним простором на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Детальніше про те, що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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