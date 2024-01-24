Генштаб зробив першу заяву на тлі падіння Іл-76 під Бєлгородом

Збройні Сили України і надалі будуть вживати заходів контролю за повітряним простором на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як заявили у Генштабі, ЗСУ будуть контролювати повітряний простір задля зменшення саме ракетної загрози. Зокрема, будуть детально відстежуватись точки запусків ракет та логістику постачання росіян. Особливо мова йде про застосування засобів військово-транспортної авіації.

"Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода", - сказано у повідомленні.

З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Окрім цього у Генштабі нагадали, що лише за останній тиждень зі сторони Бєлгорода по Харкову та області було завдано 19 ракетних ударів.

Падіння російського літака Іл-76

Сьогодні в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.

Що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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