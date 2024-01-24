Інформацію збирають. Українців просять не поширювати фейки щодо падіння Іл-76 РФ

В Україні збирають інформацію про те, що нібито на борту російського Іл-76, що впав у Бєлгородській області, були українські полонені. До офіційних заяв просять не розповсюджувати фейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Telegram омбудсмана Дмитра Лубінця

Наразі, за даними Штабу, інформацію росіян про те, що нібито на борту Іл-76 були українські полонені, збирають та аналізують, тому до оприлюднення офіційних заяв або коментарів українців просять не поширювати неперевірену інформацію.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації", - йдеться в заяві Штабу.

В профільному відомстві також наголошують, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства.

"Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами", - додають в Штабі.

Реакція омбудсмана

Як зазначив омбудсман Дмитро Лубінець, нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені.

"Наразі, я, як Уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію.Закликаю представників ЗМІ та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію", - зазначив він.

ВІн нагадав про підступність ворога та жахливі методи, які РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство.

"Не ведіться на провокації. Детальніша інформація буде надана згодом", - додав він.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Першими про це повідомили російські Telegram-канали.

У коментарі РБК-Україна джерела в Силах оборони розповіли, що військово-транспортний літак росіян Іл-76, що впав у Білгородській області, перевозив ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії почали вигадувати свої "версії" НП. Так, у Міноборони РФ визнали, що літак упав, але нібито "на борту знаходилися 65 полонених українських військовослужбовців", а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.