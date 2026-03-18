Падіння долара та євро: який курс на 19 березня та 5 порад, як зберегти гроші

15:47 18.03.2026 Ср
2 хв
Скільки коштуватиме валюта завтра?
aimg Ірина Гамерська
Фото: НБУ дав курс долара на 19 березня (Getty Images)

Курс долара продовжує відступати від 44 гривень, валюта падає в ціні вже кілька днів. На завтра, 19 березня, офіційний курс опуститься - ще на 7 копійок.

Скільки коштуватиме валюта завтра та як зберегти свої заощадження від знецінення - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Курсовий штиль? Що буде з курсом долара цього тижня і чи є вплив через нафту

Курс валют НБУ

Нацбанк продовжує зміцнювати гривню. Завтра американська валюта подешевшає ще на 7 копійок - до 43,89 гривень.

Євро також опуститься - на 11 копійок і завтра коштуватиме 50,52 гривень.

Фото: курс валют на 19 березня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют на 19 березня (інфографіка РБК-Україна)

Як збрегти свої гроші?

Як зазначається на сайті ПриватБанку, зберігати заощадження в національній валюті може бути не вигідно. Наприклад, у випадку девальвації такі заощадження знецінюються. Тож, є кілька варіантів, як зберегти гроші:

  • Тверда валюта: Найвигідніше переходити у валюту до початку девальвації. Можна купити готівку, відкрити депозит або вкластися у валютні держоблігації.

  • Державні облігації (ОВДП): Це найбільш консервативні папери. Важливо розрахувати, чи перекриє їхня дохідність рівень знецінення грошей. Як варіант - купувати облігації в доларах або євро.

  • Золото: Виступає як захисний актив. Якщо купуєте злитки, заздалегідь з’ясовуйте умови зворотного продажу, адже не всі банки, що продають золото, готові його викуповувати.

  • Нерухомість: На довгій дистанції вона дорожчає, проте такі інвестиції не такі прості, як здаються на перший погляд.

  • Великі покупки: Якщо ви планували купити авто чи дорогу техніку, це можна зробити. Проте, якщо купівля спонтанна - це не є захистом грошей.

Головне правило - диверсифікація

Щоб мінімізувати ризики, варто розділити заощадження між різними активами:

  • Розподіліть кошти між кількома валютами (наприклад: долар, євро).
  • Частину грошей спрямуйте на купівлю валютних облігацій.

Такий підхід дозволить зберегти капітал у разі форс-мажору: якщо одні активи впадуть у ціні, інші допоможуть збалансувати втрати.

Читайте також: Кукурудзою "Шахед" не збити: як Україні вирватися з пастки примітивізації – інтерв'ю з НАН

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО