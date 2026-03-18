Падение доллара и евро: какой курс на 19 марта и 5 советов, как сохранить деньги

Курс доллара продолжает отступать от 44 гривен, валюта падает в цене уже несколько дней. На завтра, 19 марта, официальный курс опустится - еще на 7 копеек.

Сколько будет стоить валюта завтра и как сохранить свои сбережения от обесценивания - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Нацбанк продолжает укреплять гривну. Завтра американская валюта подешевеет еще на 7 копеек - до 43,89 гривен.

Евро также опустится - на 11 копеек и завтра будет стоить 50,52 гривен.

Как сохранить свои деньги?

Как отмечается на сайте ПриватБанка, хранить сбережения в национальной валюте может быть не выгодно. Например, в случае девальвации такие сбережения обесцениваются. Поэтому, есть несколько вариантов, как сохранить деньги:

Твердая валюта: Выгоднее всего переходить в валюту до начала девальвации. Можно купить наличные, открыть депозит или вложиться в валютные гособлигации.

Государственные облигации (ОВГЗ): Это наиболее консервативные бумаги. Важно рассчитать, перекроет ли их доходность уровень обесценивания денег. Как вариант - покупать облигации в долларах или евро.

Золото: Выступает как защитный актив. Если покупаете слитки, заранее выясняйте условия обратной продажи, ведь не все банки, продающие золото, готовы его выкупать.

Недвижимость: На длинной дистанции она дорожает, однако такие инвестиции не так просты, как кажутся на первый взгляд.

Крупные покупки: Если вы планировали купить авто или дорогую технику, это можно сделать. Однако, если покупка спонтанная - это не является защитой денег.

Главное правило - диверсификация

Чтобы минимизировать риски, стоит разделить сбережения между различными активами:

Распределите средства между несколькими валютами (например: доллар, евро).

Часть денег направьте на покупку валютных облигаций.

Такой подход позволит сохранить капитал в случае форс-мажора: если одни активы упадут в цене, другие помогут сбалансировать потери.