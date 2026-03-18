Падение доллара и евро: какой курс на 19 марта и 5 советов, как сохранить деньги
Курс доллара продолжает отступать от 44 гривен, валюта падает в цене уже несколько дней. На завтра, 19 марта, официальный курс опустится - еще на 7 копеек.
Сколько будет стоить валюта завтра и как сохранить свои сбережения от обесценивания - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Курс валют НБУ
Нацбанк продолжает укреплять гривну. Завтра американская валюта подешевеет еще на 7 копеек - до 43,89 гривен.
Евро также опустится - на 11 копеек и завтра будет стоить 50,52 гривен.
Фото: курс на 19 марта (инфографика РБК-Украина)
Как сохранить свои деньги?
Как отмечается на сайте ПриватБанка, хранить сбережения в национальной валюте может быть не выгодно. Например, в случае девальвации такие сбережения обесцениваются. Поэтому, есть несколько вариантов, как сохранить деньги:
-
Твердая валюта: Выгоднее всего переходить в валюту до начала девальвации. Можно купить наличные, открыть депозит или вложиться в валютные гособлигации.
-
Государственные облигации (ОВГЗ): Это наиболее консервативные бумаги. Важно рассчитать, перекроет ли их доходность уровень обесценивания денег. Как вариант - покупать облигации в долларах или евро.
-
Золото: Выступает как защитный актив. Если покупаете слитки, заранее выясняйте условия обратной продажи, ведь не все банки, продающие золото, готовы его выкупать.
-
Недвижимость: На длинной дистанции она дорожает, однако такие инвестиции не так просты, как кажутся на первый взгляд.
-
Крупные покупки: Если вы планировали купить авто или дорогую технику, это можно сделать. Однако, если покупка спонтанная - это не является защитой денег.
Главное правило - диверсификация
Чтобы минимизировать риски, стоит разделить сбережения между различными активами:
- Распределите средства между несколькими валютами (например: доллар, евро).
- Часть денег направьте на покупку валютных облигаций.
Такой подход позволит сохранить капитал в случае форс-мажора: если одни активы упадут в цене, другие помогут сбалансировать потери.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.