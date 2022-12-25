Падіння автобуса в річку в Іспанії: кількість жертв зросла

Вчора, 24 грудня, в іспанському місті Понтеведра через сильну зливу автобус впав у річку . Спочатку була інформація, що 5 людей загинуло в результаті ДТП, але наразі є дані про нові жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За останніми даними, в результаті того, що пасажирський автобус з’їхав з мосту та впав у річку, шість людей загинули, а двоє отримали поранення.

Пожежники витягли з річки за допомогою мотузки двох людей - 63-річного водія автомобіля та пасажирку. Їх відразу доправили до найближчих лікарень із травмами різного ступеню.

Речник поліції повідомив, що проба водія на вміст алкоголю та наркотиків показала негативний результат. Він також додав, що пошуково-рятувальна операція навколо мосту завершена, а інженери зараз намагаються знайти спосіб безпечно підняти уламки з річки Лерез.