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В Іспанії через сильну зливу автобус впав в річку: є жертви

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Іспанія, Неділя 25 грудня 2022 17:36
В Іспанії через сильну зливу автобус впав в річку: є жертви Фото: в Іспанії через сильну зливу автобус впав в річку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 24 грудня, в іспанському місті Понтеведра автобус впав у річку, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще одного вважають зниклим безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Як повідомляє видання, близько 21:20 до екстренної служби надійшов дзвінок про те, що автобус, який щойно впав в річку "наповнюється водою".

Автобус компанії Monbus, який прибув з в'язниці Монтерросо та прямував до міста Віго, з’їхав із дороги та впав у річку Лерез з висоти 75 метрів над рівнем моря.

Цивільний захист Іспанії повідомив, що вчора вночі рятувальні роботи довелося призупинити через екстремальний стан річки, проте сьогодні їх відновили.

Урядове представництво в Понтеведрі повідомило, що в салоні автобуса, більше не залишилося тіл, а решту пасажирів шукають у річці, особливо в районі дамби, що розташована нижче за течією.

Внаслідок ДТП вижило лише двоє людей: водій та один з пасажирів. Після розмови з водієм, екстренні служби не змогли встановити точну кількість людей в салоні, тому наразі не відомо одна чи дві людини вважаються зниклими безвісти, проте повідомили, що 5 людей загинули.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення потяга з легковиком загинули водій та його 8-річна дочка. Поліцейські наразі встановлюють всі обставини аварії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Миколаївській області автомобіль впав з мосту. П'ятеро людей загинули, з них двоє дітей.

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