В Іспанії через сильну зливу автобус впав в річку: є жертви

Вчора, 24 грудня, в іспанському місті Понтеведра автобус впав у річку, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще одного вважають зниклим безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Як повідомляє видання, близько 21:20 до екстренної служби надійшов дзвінок про те, що автобус, який щойно впав в річку "наповнюється водою".

Автобус компанії Monbus, який прибув з в'язниці Монтерросо та прямував до міста Віго, з’їхав із дороги та впав у річку Лерез з висоти 75 метрів над рівнем моря.

Цивільний захист Іспанії повідомив, що вчора вночі рятувальні роботи довелося призупинити через екстремальний стан річки, проте сьогодні їх відновили.

Урядове представництво в Понтеведрі повідомило, що в салоні автобуса, більше не залишилося тіл, а решту пасажирів шукають у річці, особливо в районі дамби, що розташована нижче за течією.

Внаслідок ДТП вижило лише двоє людей: водій та один з пасажирів. Після розмови з водієм, екстренні служби не змогли встановити точну кількість людей в салоні, тому наразі не відомо одна чи дві людини вважаються зниклими безвісти, проте повідомили, що 5 людей загинули.