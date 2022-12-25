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Падение автобуса в реку в Испании: количество жертв возросло

Фото: возросло количество жертв в результате падения автобуса в реку в Испании (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 24 декабря, в испанском городе Понтеведра из-за сильного ливня автобус упал в реку. Сначала была информация, что 5 человек погибли в результате ДТП, но сейчас есть данные о новых жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По последним данным, в результате того, что пассажирский автобус съехал с моста и упал в реку, шесть человек погибли, а двое получили ранения.

Пожарные вытащили из реки с помощью веревки двух человек - 63-летнего водителя автомобиля и пассажирку. Их сразу доставили в ближайшие больницы с травмами разной степени.

Спикер полиции сообщил, что проба водителя на содержание алкоголя и наркотиков показала отрицательный результат. Он также добавил, что поисково-спасательная операция вокруг моста завершена, а инженеры сейчас пытаются найти способ безопасно поднять обломки из реки Лерез.

Напомним, 24 декабря легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом вблизи села Поповцы Винницкой области.

Ранее мы писали, что в Черниговской области на автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" 10 декабря произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате происшествия пострадали все пассажиры маршрутки.

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