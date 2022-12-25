У Вінницькій області автомобіль зіткнувся з автобусом: жінка та дитина загинули
Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із пасажирським автобусом поблизу села Попівці Копайгородської селищної громади Жмеринського району Вінницької області 24 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.
"За попередньою інформацією слідства, 41-річна водійка автомобіля Skoda Fabia, яка спричинила ДТП, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із пасажирським автобусом", - сказано у повідомленні.
Водій машини та її 8-річна донька, яка була у салоні, загинули на місці події.
У салоні автобуса знаходилося 18 пасажирів. Водію та семи пасажирам було надано медичну допомогу, трьох з них госпіталізували.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, під Львовом автомобіль врізався в потяг, внаслідок чого загинув водій та його 8-річна дочка.
Раніше у Миколаївської області автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі п'ять пасажирів, із них двоє дітей.
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