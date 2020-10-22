Падение промпроизводства в Украине немного замедлилось

Объемы промышленного производства в сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,4%. Это меньше, чем в августе, когда было зафиксировано падение на 5,3%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь- сентябрь 2020 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года промпроизводство сократилось на 7,0%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,6%, в перерабатывающей промышленности - падение на 8,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 4,8%.

Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%. В апреле падение составило 16,2%, в мае 12,2%, в июне - на 5,6%, в июле - 4,2%, в августе - 5,3%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.