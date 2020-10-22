Падіння промвиробництва в Україні трохи сповільнилося

Обсяги промислового виробництва у вересні 2020 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 4,4%. Це менше, ніж у серпні, коли було зафіксовано падіння на 5,3%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень - вересень 2020 року у порівнянні з січнем-вереснем минулого року промвиробництво скоротилося на 7,0%.

До добувної промисловості та розроблення кар'єрів падіння склало 4,6%, у переробній промисловості - падіння на 8,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 4,8%.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у січні 2020 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,1%, а в лютому падіння сповільнилося до 1,5%, однак у березні прискорилося до 7,7%. У квітні падіння становило 16,2%, в травні 12,2%, в червні - на 5,6%, у липні - 4,2%, у серпні - 5,3%.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані з обсягів промислового виробництва за 2015-2019 роки. Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016 = 100%). За даними статистичного відомства, у 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.