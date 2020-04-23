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Падение промпроизводства в марте резко ускорилось

Новости » Финансовый кризис 2020     23.04.2020 - 16:30
Падение промпроизводства в марте резко ускорилось
Фото: завод (РБК-Украина)

За квартал промпрозиводство сократилось на 5,1%

Объемы промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-март 2020 по сравнению с январем-мартом прошлого года промпроизводство сократилось на 5,1%.

Падение промпроизводства в марте резко ускорилось

www.ukrstat.gov.ua

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,3%, в перерабатывающей промышленности - падение на 4,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 8,1%.

Падение промпроизводства в марте резко ускорилось

Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

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