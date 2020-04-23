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Падіння промвиробництва в березні різко прискорилося

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 16:30
Падіння промвиробництва в березні різко прискорилося
Фото: завод (РБК-Україна)

За квартал промпрозиводство скоротилося на 5,1%

Обсяги промислового виробництва у березні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-березень 2020 порівняно з січнем-березнем минулого року промвиробництво скоротилося на 5,1%.

Падіння промвиробництва в березні різко прискорилося

www.ukrstat.gov.ua

До добувної промисловості і розроблення кар'єрів падіння склало 4,3%, у переробній промисловості - падіння на 4,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 8,1%.

Падіння промвиробництва в березні різко прискорилося

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у січні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,1%, а в лютому падіння сповільнилося до 1,5%.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані по обсягами промислового виробництва за 2015-2019 роки. Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку з зміною базисного року (2016 = 100%). За даними статистичного відомства, в 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.

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