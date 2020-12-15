Падение электроопор на Шулявском мосту: появилось видео

Фото: демонтаж электроопор на Шулявском мосту (t.me/KyivCityOfficial)

В соцсетях появилось видео с моментом падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве. Инцидент, который вызвал транспортный коллапс в столице, уже расследует полиция.

Видео с моментом падения столбов распространило сообщество "Киев оперативный" на странице в Facebook.

На видео зафиксировано, как электроопоры начинают раскачиваться, а потом падают на автомобили, которые проезжали по путепроводу. Поскольку электроопоры были под напряжением, то падение столбов сопровождалось искрами тока.

На видео также видно, что на момент падения возле электроопор не было никого из посторонних людей.

Более наглядный відос с падением столбов на Шулявском путепроводе Видео с другого ракурса: https://kyivoperativ.info/other/video-momentu-sogodnishnogo-sinxronnogo-padinnya-stovpiv-na-shulyavskomu-shlyaxop/ Posted by Киев Оперативный on Tuesday, December 15, 2020

Напомним, электроопоры на Шулявском мосту упали сегодня днем. В результате падения были повреждены несколько автомобилей, которые проезжали по путепроводу.

Из-за падения электроопор полиция возбудила дело по факту нарушения правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Люди в результате инцидента не пострадали.

Как писало РБК-Украина, электроопоры также заблокировали движение по Шулявскому путепроводу, что повлекло за собой транспортный коллапс в Киеве. В частности, столицу сковали сильные пробки.