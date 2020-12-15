Падение столбов на Шулявке создало транспортный коллапс: какая ситуация в Киеве

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Во вторник вечером в Киеве на Шулявском путепроводе упали столбы линии электроопоры. Эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины инцидента.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Виновные должны понести уголовную ответственность", - написал он.

Кроме этого, патрульная полиция Киева сообщила, что сейчас проводится демонтаж электроопор.

"Движение на Шулявском путепроводе перекрыт в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

По данным Google maps, на Шулявке также ограничено движение на въезд в сторону проспекта Победы и на съезд с моста.

Движение автотранспорта затруднено на улице Борщаговская, Деснянской, Олексы Тихого, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, Уманской, Воздухофлотском проспекте, улице Генерала Шаповала, проспекте Валерия Лобановского и улице Елены Телиги.

Фото: демонтаж электроопор на Шулявском мосту (t.me/KyivCityOfficial)

Кроме этого, пробки образовались на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Семьи Кужельников, улице Юрия Илльенко, Глыбочицкой.

Также движение затруднено на улице Константиновской, Кирилловской, Нижнем Валу, Щекавицкой, Набережно-Луговой, Большой Житомирской, Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Владимирской, Богдана Хмельницкого и бульваре Тараса Шевченко.

Также перекрыто движение на улице Крещатик, Кловском спуске и улице Михайла Грушевского.

Пробки зафиксированы на улице Мечникова, бульваре Леси Украинки, Большой Васильковской, улице Короленковской, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободской, Столичном шоссе и Голосеевском проспекте.

Движение затруднено также на Северном мосту.

На левом берегу пробки образовались на Харьковском шоссе, проспекте Петра Григоренко, улице Раисы Окипной, Евгения Сверстюка, Русановской набережной, проспекте Юрия Гагарина, бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича.

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с этим ограничено движение до станции метро "Дорогожичи", а также изменено движение троллейбусов.

Кроме того, сегодня в столице перекрыли движение на центральной улице - Крещатик - из-за масштабной акции протеста представителей движения SaveФОП.

Позже между правоохранителями и митингующими произошли столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.