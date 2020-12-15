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Падение электроопор на Шулявском мосту в Киеве: полиция открыла дело

Киев, Вторник 15 декабря 2020 18:52
Падение электроопор на Шулявском мосту в Киеве: полиция открыла дело
Фото: демонтаж электроопор на Шулявском мосту (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители открыли уголовное дело по факту падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве. Дело открыли по статье нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

В результате инцидента повреждено девять автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает патрульная полиция Киева, движение Шулявским путепроводом открыто по одной полосе в каждом направлении.

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с этим ограничено движение до станции метро "Дорогожичи", а также изменено движение троллейбусов.

Кроме того, в районе Шулявского моста образовались значительные пробки. В частности, на улице Борщаговской, Деснянской, Олексы Тихого, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского и улице Елены Телиги.

На Шулявке также ограничено движение на въезд в сторону проспекта Победы и на съезд с моста.

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Новости Украины Происшествия Шулявский путепроводуголовное дело

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