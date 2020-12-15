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Падіння електроопор на Шулявському мосту: з'явилося відео

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 22:14
Падіння електроопор на Шулявському мосту: з'явилося відео
Фото: демонтаж електроопор на Шулявському мосту (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Дмитро Левицький

У соцмережах з'явилося відео з моментом падіння електроопор на Шулявському мосту в Києві. Інцидент, який спричинив транспортний колапс у столиці, вже розслідує поліція.

Відео з моментом падіння стовпів поширила спільнота "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.

На відео зафіксовано, як електроопори починають розгойдуватися, а потім падають на автомобілі, які проїжджали шляхопроводом. Оскільки електроопори були під напругою, то падіння стовпів супроводжувалося іскрами струму.

На відео також видно, що на момент падіння біля електроопор не було нікого зі сторонніх людей.

Більш наглядний відос із падінням стовпів на Шулявському шляхопроводі Відео з іншого ракурсу: https://kyivoperativ.info/other/video-momentu-sogodnishnogo-sinxronnogo-padinnya-stovpiv-na-shulyavskomu-shlyaxop/

Posted by Киев Оперативный on Tuesday, December 15, 2020

Нагадаємо, електроопори на Шулявському мосту впали сьогодні вдень. В результаті падіння було пошкоджено декілька автомобілів, які проїжджали шляхопроводом.

Через падіння електроопор поліція порушила справу за фактом порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Люди в результаті інциденту не постраждали.

Як писало РБК-Україна, електроопори також заблокували рух Шулявським шляхопроводом, що спричинило транспортний колапс у Києві. Зокрема, столицю скували сильні затори.

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Новини України Суспільство КиївШулявський шляхопровід

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