Падение экономики Украины ускорилось в начале 2021 года

По оценке министерства, сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) в январе-феврале составило 4,2% (на 4,0% в январе). Отрицательный вклад в динамику СИП сформировали практически все ключевые ВЭД, кроме внутренней торговли.

Как отмечается в обзоре, ослабление противоэпидемиологических ограничений с переходом к нормам адаптивного карантина в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности отдельных субъектов экономической деятельности.

"Однако изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощенность производителей действием перманентных карантинных мероприятий и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности", - говорится в документе.