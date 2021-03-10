Украина начала 2021 год с падения экономики

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2021 года, по оценке, сократился на 2,6-2,8%. Падение экономики наблюдается второй год подряд.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, очередные ограничения январского локдауна (с 8 по 24 января включительно) вызвали определенное затухание производственной активности большинства субъектов экономической деятельности, усилив пессимистические настроения бизнеса. По оценке министерства, сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) в январе 2021 года составило 4,0% (в январе 2020 года - падение на 2,5%). Основной негативный вклад в динамику СИП сформировали такие производственные ВЭД как: промышленное производство, строительство и сельское хозяйство, говорится в обзоре.