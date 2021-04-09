Падіння економіки України прискорилося на початку 2021 року

За оцінкою міністерства, скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні-лютому становило 4,2% (на 4,0% у січні). Негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували практично всі ключові ВЕД, окрім внутрішньої торгівлі.

Як зазначається в огляді, послаблення протиепідеміологічних обмежень з переходом до норм адаптивного карантину у лютому після січневого локдауну сприяли частковому відновленню виробничої активності окремих суб’єктів економічної діяльності.

"Однак мінливість ситуації з рівнем захворюваності, виснаженість виробників дією перманентних карантинних заходів та непередбачуваність введення чергових обмежень продовжує стримувати розвиток ключових видів економічної діяльності", - йдеться в документі.