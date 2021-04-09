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Падіння економіки України прискорилося на початку 2021 року

Автор: Олександр Білоус

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-лютому 2021 року, за оцінкою, скоротився на 2,8%. Це більше, ніж у січні поточного року (2,6%).

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

За оцінкою міністерства, скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні-лютому становило 4,2% (на 4,0% у січні). Негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували практично всі ключові ВЕД, окрім внутрішньої торгівлі.

Як зазначається в огляді, послаблення протиепідеміологічних обмежень з переходом до норм адаптивного карантину у лютому після січневого локдауну сприяли частковому відновленню виробничої активності окремих суб’єктів економічної діяльності.

"Однак мінливість ситуації з рівнем захворюваності, виснаженість виробників дією перманентних карантинних заходів та непередбачуваність введення чергових обмежень продовжує стримувати розвиток ключових видів економічної діяльності", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

Нагадаємо, Міністерство економіки України оцінює розмір падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в першому кварталі 2021 року на рівні 2,2%

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Новини України ВВПекономікаМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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