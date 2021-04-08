Министр экономики оценил глубину падения ВВП Украины в начале 2021 года

Как напомнил министр, министерство корректирует прогноз два раза в год, и ориентировочно до конца апреля будет следующее обновление.

"В то же время мы всегда считали, исходя из имеющихся показателей, что первый квартал этого года будет минусовым. Сначала Минэкономики ожидало падение 4,8% по итогам 2020 года и на уровне 3% в первом квартале 2021 года. Фактически падение сократилось до 4% в 2020 году, и, соответственно, минус в январе-марте этого года мы ожидаем на уровне 2,2%, учитывая локдаун", - сказал он.

По его словам, рост количества больных и увеличение числа регионов в "красной" зоне - это риски. "Но я считаю, что это не будет иметь такого негативного влияния на экономику, как в апреле-мае 2020 года", - добавил он.