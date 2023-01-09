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Падають на голови росіян. Ігнат розповів про недоліки нових ракет РФ

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Понеділок 09 січня 2023 16:57
Падають на голови росіян. Ігнат розповів про недоліки нових ракет РФ Ілюстративне фото: Ігнат розповів про недоліки нових ракет РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Нові російські ракети мають недоліки. Вони можуть падати росіянам на голови, навіть не долетівши до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Знаємо також, що не всі ракети, що випускаються окупантами по Україні, долітають навіть до наших кордонів. Деякі падають у Каспійське море, деякі - росіянам на голови. Навіть ці нові ракети мають певні недоліки, і сподіваюся, що таких ракет у них буде все більше і вони будуть падати на їхній же території", - розповів Ігнат.

Він також зазначив, що зараз російські війська продовжують випускати ракети по Україні з північної частини Каспійського моря або Волгодонського району, оскільки вони хочуть уникнути позаштатних ситуацій, коли ракети падають на цивільні об'єкти відразу після запуску.

Нагадаємо, раніше Ігнат заявляв, що росіяни запускають деякі ракети "фактично з конвеєра".

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, під час масованого ракетного удару 29 грудня російська армія випустила по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-101, виготовлену у четвертому кварталі 2022 року.

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