Падають на голови росіян. Ігнат розповів про недоліки нових ракет РФ

Нові російські ракети мають недоліки. Вони можуть падати росіянам на голови, навіть не долетівши до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Знаємо також, що не всі ракети, що випускаються окупантами по Україні, долітають навіть до наших кордонів. Деякі падають у Каспійське море, деякі - росіянам на голови. Навіть ці нові ракети мають певні недоліки, і сподіваюся, що таких ракет у них буде все більше і вони будуть падати на їхній же території", - розповів Ігнат.

Він також зазначив, що зараз російські війська продовжують випускати ракети по Україні з північної частини Каспійського моря або Волгодонського району, оскільки вони хочуть уникнути позаштатних ситуацій, коли ракети падають на цивільні об'єкти відразу після запуску.