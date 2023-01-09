Падают на головы россиян. Игнат рассказал о недостатках новых ракет РФ
У новых российских ракет есть недостатки. Они могут падать россиянам на головы, даже не долетев до границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Знаем тоже, что не все ракеты, выпускаемые оккупантами по Украине, долетают даже до наших границ. Некоторые падают в Каспийское море, некоторые - россиянам на головы. Даже эти ракеты новые имеют определенные недостатки, и надеюсь, что таких ракет у них будет все больше и они будут падать на их же территории", - рассказал Игнат.
Он также отметил, что сейчас российские войска продолжают выпускать ракеты по Украине с северной части Каспийского моря или Волгодонского района, поскольку они хотят избежать внештатных ситуаций, когда ракеты падают на гражданские объекты сразу после запуска.
Напомним, ранее Игнат заявлял, что россияне запускают некоторые ракеты "фактически с конвейера".
Также мы писали, что, по информации СМИ, во время массированного ракетного удара 29 декабря российская армия выпустила по Украине по меньшей мере одну крылатую ракету Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года.
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