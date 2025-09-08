ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Падалко, жена Решетника и Витвицкая показали трендовые образы, которые стоит повторить этой осенью

Понедельник 08 сентября 2025 07:14
UA EN RU
Падалко, жена Решетника и Витвицкая показали трендовые образы, которые стоит повторить этой осенью Что носить этой осенью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ukrainian Fashion Week в очередной раз стал главной площадкой для модных выходов известных персон. И среди звездных "луков" можно заметить не только образы для подиума, но и такие, которые легко представить в реальной жизни.

РБК-Украина рассказывает, в чем на Ukrainian Fashion Week пришли ведущие Маричка Падалко и Соломия Витвицкая, и блогерша Кристина Решетник.

Падалко показала стильный образ на осень

Маричка выбрала черное платье с классическим кроем и длиной миди. Изящный силуэт в сочетании с туфлями на ремешках выглядел сдержанно, но очень стильно.

Такой образ идеально подходит для работы, встреч или вечерних выходов. В повседневном варианте черное платье можно носить со свитером или кардиганом и даже с массивными сапогами, ведь универсальность кроя позволяет экспериментировать.

Падалко, жена Решетника и Витвицкая показали трендовые образы, которые стоит повторить этой осеньюМаричка Падалко и Соломия Витвицкая на Ukrainian Fashion Week (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Витвицкая показала, как стильно носить галстук

На фото с Маричкой можно увидеть и Соломию, которая сделала ставку на сочетание классики и современного кроя. Она появилась на модном показе в темно-синих широких брюках с подтяжками и объемной белой рубашке, которую дополнила маленькой сумкой-коробочкой и лаковыми туфлями.

Также она добавила к своему образу галстук, который не стала завязывать. Это решение выглядит смело, но при этом элегантно. Подобный "лук" легко адаптировать и в обыденность - стоит лишь заменить туфли на кеды или лоферы.

Жена Решетника покорила эффектным "луком"

Кристина выбрала белый костюм с акцентом на юбку-карандаш с разрезом, соединив его с топом шоколадного оттенка. Светлый жакет, изящные босоножки на тонких ремешках и сумка в тон создали легкий и свежий образ.

В то же время этот вариант легко стилизовать и в повседневной жизни. Достаточно добавить свитер крупной вязки или базовый гольф и выбрать более практичную обувь.

Падалко, жена Решетника и Витвицкая показали трендовые образы, которые стоит повторить этой осеньюЖена Решетника показала, что носить осенью на работу (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Красота Шоу-бизнес Модные тренды Стиль жизни Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россия меняет тактику? Что могут означать удары по Кабмину и мосту через Днепр
Россия меняет тактику? Что могут означать удары по Кабмину и мосту через Днепр
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России