Падалко, жена Решетника и Витвицкая показали трендовые образы, которые стоит повторить этой осенью
Ukrainian Fashion Week в очередной раз стал главной площадкой для модных выходов известных персон. И среди звездных "луков" можно заметить не только образы для подиума, но и такие, которые легко представить в реальной жизни.
РБК-Украина рассказывает, в чем на Ukrainian Fashion Week пришли ведущие Маричка Падалко и Соломия Витвицкая, и блогерша Кристина Решетник.
Падалко показала стильный образ на осень
Маричка выбрала черное платье с классическим кроем и длиной миди. Изящный силуэт в сочетании с туфлями на ремешках выглядел сдержанно, но очень стильно.
Такой образ идеально подходит для работы, встреч или вечерних выходов. В повседневном варианте черное платье можно носить со свитером или кардиганом и даже с массивными сапогами, ведь универсальность кроя позволяет экспериментировать.
Маричка Падалко и Соломия Витвицкая на Ukrainian Fashion Week (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Витвицкая показала, как стильно носить галстук
На фото с Маричкой можно увидеть и Соломию, которая сделала ставку на сочетание классики и современного кроя. Она появилась на модном показе в темно-синих широких брюках с подтяжками и объемной белой рубашке, которую дополнила маленькой сумкой-коробочкой и лаковыми туфлями.
Также она добавила к своему образу галстук, который не стала завязывать. Это решение выглядит смело, но при этом элегантно. Подобный "лук" легко адаптировать и в обыденность - стоит лишь заменить туфли на кеды или лоферы.
Жена Решетника покорила эффектным "луком"
Кристина выбрала белый костюм с акцентом на юбку-карандаш с разрезом, соединив его с топом шоколадного оттенка. Светлый жакет, изящные босоножки на тонких ремешках и сумка в тон создали легкий и свежий образ.
В то же время этот вариант легко стилизовать и в повседневной жизни. Достаточно добавить свитер крупной вязки или базовый гольф и выбрать более практичную обувь.
Жена Решетника показала, что носить осенью на работу (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Вас может заинтересовать
-
Осадчая покорила необычным образом со шляпой
-
Как сейчас выглядит Кейт Миддлтон, которая сменила цвет волос
-
Монро, Денисенко и Зорий показали, как стильно носить белые брюки осенью.