Знову у капелюшці: Осадча підкорила Ukrainian Fashion Week незвичайним "луком"

Неділя 07 вересня 2025 07:13
UA EN RU
Знову у капелюшці: Осадча підкорила Ukrainian Fashion Week незвичайним "луком" Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Поліна Іваненко

Телеведуча Катя Осадча відвідала Ukrainian Fashion Week у Києві разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та їхнім сином. Зірка обрала оригінальний образ, який поєднав класику, тренди та її культову "фішку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Горбунова.

Який образ приміряла Осадча

Замість "класичних" суконь ведуча зробила ставку на незвичайний комбінезон з масивними бретелями-підтяжками.

Знову у капелюшці: Осадча підкорила Ukrainian Fashion Week незвичайним &quot;луком&quot;Образ Осадчої на Ukrainian Fashion Week (скріншот)

Такий комбінезон легко трансформується: його можна стилізувати як з топом, так і з сорочкою чи жакетом. До речі, його створив український бренд HAVRY. Вартість комбінезона - понад 24 тисячі гривень.

Знову у капелюшці: Осадча підкорила Ukrainian Fashion Week незвичайним &quot;луком&quot;Скільки коштує "лук" Осадчої (скріншот)

Свій образ Осадча доповнила білою класичною сорочкою. А головною "родзинкою" став чорний капелюшок-кепі.

Цей аксесуар уже давно став візитівкою ведучої, проте останнім часом вона з’являється в ньому не так часто. Тому вихід на Ukrainian Fashion Week у такому "луці" одразу привернув увагу. Капелюшок не лише підкреслив індивідуальність Осадчої, а й гармонійно завершив стриману стилізацію.

Чому цей образ вартий уваги

Поєднання комбінезона з підтяжками, класичної білої сорочки та капелюшка показало, як можна створити незвичайний і водночас елегантний образ без надмірностей.

Осадча довела, що навіть найпростіші кольори та лаконічні форми можуть виглядати дорого, якщо їх правильно стилізувати.

