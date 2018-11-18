Украина представила НАТО доклад о связях РФ с исламскими террористическими организациями

Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

В докладе особое внимание уделено связям РФ с террористической организацией "Талибан"

Украина представила партнерам по Парламентской ассамблеи НАТО доклад о связях России с исламскими террористическими организациями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение глава постоянной делегации в ПА НАТО Ирины Фриз в Facebook.

По ее словам, особое внимание уделено связям Кремля с террористической организацией "Талибан", а также свидетельствам поставки оружия и материальных ресурсов.

"Также в нашем докладе свидетельства того, как российские спецслужбы поощряют радикальных исламистов покидать территорию России, в том числе обеспечивая их перелет, и участвовать в боевых действиях за пределами государства, в частности в Сирии на стороне Исламского государства", - сообщила Фриз.

Напомним, также Украина передала членам Парламентской ассамблеи НАТО два доклада о деятельности российских частных военных. В докладах разоблачается деятельность ЧВК на Донбассе и в Сирии.

Также доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом.