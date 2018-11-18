ПА НАТО засудила будівництво Росією Керченського мосту та її дії в Азовському морі

Фото: Ірина Фріз (УНІАН)

Відповідний параграф було внесено до резолюції Асамблеї українською делегацією

У резолюції, ухваленій на 64 сесії Парламентської ассамблеї НАТО у Канаді, враховано параграф із засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови постійної делегації в ПА НАТО Ірини Фріз у Facebook.

Також у правці української делегації йшлося про засудження дій РФ у Азовському морі.

"У резолюції до доповіді Лорда Джоплінга "Протидія гібридним загрозам Росії" враховано новий параграф: засуджуючи незаконне будівництво керченського мосту Росією, а також політику Росії щодо вибіркової відмови в доступі та безпідставної затримки українських та міжнародних суден в Азовському морі, дуже занепокоєні новими загрозами безпеці, економіці та екології в цьому регіоні", - написала Фріз.

Резолюцію було ухвалено Комітетом з питань цивільного виміру та безпеки НАТО одностайно.

Крім того, на Комітеті з питань оборони та безпеки НАТО Андрій Левус та Юрій Береза представили та захистили правку до резолюції "Посилення натівських сил стримування на сході" щодо забезпечення стійкості та готовності посиленої подальшої присутності НАТО в Прибалтиці, Польщі та Чорному морі.

"Щодо Криму в цій резолюції зазначається: виділити необхідні ресурси для послаблення російських систем А2/AD, які розташовані біля країн Балтії в Калінінграді та Чорноморському регіоні в Криму, за допомогою таких засобів, як придбання передових винищувальних реактивних літаків, систем перешкод і ракетних систем високої точності", - розповіла Фріз.

Нагадаємо, Україна також представила партнерам з Парламентської асамблеї НАТО доповідь про зв'язки Росії з ісламськими терористичними організаціями.