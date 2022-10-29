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П'ють із калюжі, їсти нічого. Окупант розповів про умови у російській армії (перехоплення)

Фото: окупант розповів про умови у російській армії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський окупант скаржиться на відсутність води та їжі в армії РФ, а також алкоголізм командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Росіянин, який знаходиться в Донецькій області, розповів родичам про непрофесіоналізм командування.

"У жопі коротше взагалі, з автоматами проти танків. Це взагалі божевілля, наш цей.. командири всі в гівно п'яні ходять... Вони одразу тікають, зв'язку з ними немає і все блін", - сказав він.

У свою чергу, у командирів достатньо їжі та води, а солдати страждають від спраги.

"Ми пили вже з калюжі, я от тиждень вже в туалет навіть не ходжу, бо нічим навіть", - сказав окупант.

При цьому росіянин просить нікому не переказувати його слова, бо боїться нести за них відповідальність.

Нагадаємо, в одній з перехоплених розмов росіянин розповідав, що їхнє командування кидає завербованих ув'язнених на передову, а за ними розміщує загін, який розстрілює дезертирів.

Крім того, окупант у Донецькій області розповів про відступ російських військових та злагоджену роботу ЗСУ.

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