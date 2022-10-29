Пьют из лужи, есть нечего. Оккупант рассказал об условиях в российской армии (перехват)

Россиянин, который находится в Донецкой области, рассказал родственникам о непрофессионализме командования.

"В жопе короче вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наш этот.. командиры все в говно пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нету и все блин", - сказал он.

В свою очередь, у командиров достаточно еды и воды, а солдаты страдают от жажды.

"Мы пили уже из лужи, я от неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем даже", - сказал оккупант.

При этом россиянин просит никому не пересказывать его слова, так как боится нести за них ответственность.