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Пьют из лужи, есть нечего. Оккупант рассказал об условиях в российской армии (перехват)

Фото: оккупант рассказал об условиях в российской армии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский оккупант жалуется на отсутствие воды и еды в армии РФ, а также алкоголизм командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Россиянин, который находится в Донецкой области, рассказал родственникам о непрофессионализме командования.

"В жопе короче вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наш этот.. командиры все в говно пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нету и все блин", - сказал он.

В свою очередь, у командиров достаточно еды и воды, а солдаты страдают от жажды.

"Мы пили уже из лужи, я от неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем даже", - сказал оккупант.

При этом россиянин просит никому не пересказывать его слова, так как боится нести за них ответственность.

Напомним, в одном из перехваченных разговоров россиянин рассказывал, что их командование бросает завербованных заключенных на передовую, а за ними размещает отряд, который расстреливает дезертиров.

Кроме того, оккупант в Донецкой области рассказал об отступлении российских военных и слаженной работе ВСУ.

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Главное управление разведки